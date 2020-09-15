رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مبنى "التربية النوعية" بمجمع أبيس

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مبنى كلية التربية النوعية بمجمع الكليات الجديد بأبيس، اليوم، الثلاثاء، برفقة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاتن مصطفي، عميد كلية التربية النوعية.

وأكد الدكتور عصام الكردي، أن تصميم المبني يلبي المتطلبات العلمية للطلبة والباحثين بكلية التربية النوعية باستخدام أحدث الأساليب، لافتا إلى أن افتتاح مبنى الكلية الجديد يأتي ضمن خطة الجامعة لتقديم تعليم على أعلى المستويات في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن المبني يشمل معملي كيمياء، و2 معمل اقتصاد منزلي، و6 فصول دراسية يسع الفصل لـ50 طالب، و20 غرفة موسيقي، و4 قاعات لقسم التربية الفنية تسع القاعة لـ 120 طالب، و 2 قاعة لقسم الزخرفة والنحت والخط والرسم وتشكيل الأخشاب والمعادن، بالإضافة إلي 3 معامل كمبيوتر، ومركز لخدمة المجتمع، وقاعة لقسم الإيقاع الحركي تسع ل100 طالب، فضلا عن الغرف الخاصة بالإدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.