مصادر الدهون الصحية وغيرها: "عشان تحافظ على صحتك"

حددت وزارة الصحة، عبر تطبيق صحة مصر، مصادر الدهون الصحية لتعزيز الصحة العامة، وحذرت من مصادر الدهون غير الصحية، كالتالي:

مصادر الدهون الصحية

تتوفر الدهون الصحية في الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، الذرة، الزيت الحار، وزيت عباد الشمس، ونصحت الوزارة المواطنين بتناولها بحرص واعتدال لأن الدهون عالية السعرات أيًا كان مصدرها مما يتسبب في السمنة.

مصادر الدهون غير الصحية

حذرت وزارة الصحة من الدهون غير الصحية الموجودة في الزيوت المهدرجة في السمن غير الطبيعي، والوجبات السريعة، والمقليات والمخبوزات، والحلويات الجاهزة فهي تتسبب في السمنة وارتفاع الدهون في الدم وأمراض القلب والدهون على الكبد.

ووضعت وزارة الصحة إرشادات غذائية لمرضى السكر، تتمثل مكونات الوجبة المثالية لمريض السكر نصف الطبق خضروات طازجة أو مطهية، والنصف الآخر ربع بروتين وربع نشويات، مع شرب كوب من الماء، ويجب الالتزام بتناول كميات محددة من النشويات والسكريات يوميا مما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات، مثل القدم السكري وانفصال الشبكية، وضعف أو فقدان البصر.

ويجب العلم أن الدقيق الأبيض والسكر بأنواعه من مسببات الارتفاع الحاد والمفاجئ للسكر في الدم، لذلك يفُضل تجنب المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض مثل الخبز الأبيض والفينو، الكيك والمخبوزات، وأيضا الحلويات التي تحتوى على الدقيق والسكر، والمشروبات عالية السكر مثل المياه الغازية والعصائر.