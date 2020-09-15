243 مرشحا محتملا لـ"النواب" يخضعون للكشف الطبي في الدقهلية

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 56 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب خضعوا للكشف الطبي في اليوم الرابع، ليصل إجمالي من جرى توقيع الكشف الطبي عليهم إلى 243 مرشحًا محتملًا.

وأهاب "مكي" بالمرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتًا إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي أجريت بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر رغم زيادة الأعداد وإتخاذ التدابير الوقائية حفاظا على الجميع.

وخصصت مديرية الصحة 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي هي "المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي" بالإضافة إلى المجلس الطبي العام، ويجري العمل من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 9 مساءا وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات.

كانت الهيئة العليا للانتخابات حددت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر ويستمر حتى 23 سبتمبر وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.