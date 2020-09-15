ضبط موظف استولى على 2.5 طن من مهمات "كهرباء البحيرة"

ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالبحيرة موظفًا بإحدى شركات الكهرباء، استولى على ٢.٥ طن من مهمات الشركة بمعاونة آخر.

وكانت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، توصلت إلى قيام موظف بإحدى شركات الكهرباء "له معلومات جنائية"، بالاشتراك مع فني بذات الشركة، مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، بالاستيلاء على أعمدة إنارة "مُحمل عليها خطوط نقل الكهرباء جهد منخفض" مملوكة للشركة بعد استبدالها من مشاريع الشركة لإحلال وتجديد خطوط الكهرباء الهوائية، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، عقب تقطيعها بقصد بيعها.

بعد تقنين الاجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت عن ضبط الموظف، وبمواجهته أقر بنشاطه واعترف تفصيلياً بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى.

وقرر المتهم استيلاءهما على عدد 21 عمودًا وتقطيعها بمساعدة حداد مُقيم بذات الدائرة، تمهيداً لبيعها نظير مبلغ 25 ألف جنيه، وجرى ضبط الحداد، وبإرشادهما تم ضبط الأعمدة المستولى عليها، وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الثاني الهارب.