"الصحة العالمية": دعمنا برامج التحصين في الدول ضد شلل الأطفال

أكّدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أنَّه تمّ وضع أدلة إرشادية لتقديم الخدمات الصحية الرئيسية في ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى أنَّه تمّ الاهتمام بالرعاية الصحية الطارئة مع توفير برامج الصحة النفسية لا متأثرين بكورونا.

وأضافت "الحجة"، خلال كلمتها بالمؤتمر المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية، أنَّه تمّ تحديث معايير الوقاية من العدوى خلال فترة جائحة كورونا، لافتة إلى أنَّ المنظمة دعمت برامج التحصين الوطنية في الدول ضد أمراض شلل الأطفال والسعال الديكى والالتهاب السحائي وغيرها من الأدوية التي يمكن الوقاية منها من خلال التحصين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة "كوفيد -19".

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.