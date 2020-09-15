رئيس "المرافق": زيادة قيمة الميزة التأمينية لـ185 ألف عامل بالكهرباء

وافق المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، على تعديل لائحة صندوق الانتماء والرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع الكهرباء، بما يقضي بزيادة قيمة الميزة التأمينية لـ 185 ألف عامل أعضاء في "الصندوق"، من 60 إلى 65 شهرًا وبأثر رجعي من أول شهر فبرابر الماضي "2020"، لحالات التقاعد والعجز والوفاة، ويستفيد من هذه الزيادة التي تقدر بقيمة أجر 5 أشههههر كل من انتهت خدمتهم منذ ذلك التاريخ، بحسب عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق.

وقال نظمي، في بيان له اليوم، إن تعديل لائحة الصندوق تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الرعاية لجميع العاملين وخاصة في سن الشيخوخة، موضحا أن التعديل يقضي برفع قيمة المكافأة لنحو 40 ألف جنيه للعضو.

وأشار نظمي إلى حرص الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة على التواصل مع التنظيم النقابي، لتحقيق الاستقرار في العمل لجميع قطاعات الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة العاملين، موجهًا الشكر للمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على دعمه المتواصل مع النقابة العامة للمرافق من أجل مصلحة العاملين.