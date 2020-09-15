محافظ الشرقية يأمر بإحالة 64 موظفاً بالمحليات والصحة للتحقيق

قرر محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية "الزوامل"، التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم وجودهم بمقر عملهم، أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لمتابعة أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين لإنهاء مصالحهم.

كما وجه المحافظ إنذاراً شديد اللهجة إلى رئيس الوحدة المحلية بالزوامل للإهمال والتقصير في العمل، ولعدم تواجد العاملين في مواعيد العمل الرسمية، ما دفع عدداً كبيراً من المواطنين للانتظار أمام مقر الوحدة، حيث قام المحافظ بالتواصل مع المواطنين، واصطحبهم إلى داخل الوحدة لمساعدتهم في تقديم طلبات التصالح.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية ضرورة المتابعة المستمرة لمواعيد الحضور والانصراف، والتأكد من انتظام سير العمل، والتيسير على المواطنين عند التقدم بأوراقهم للجان التصالح في مخالفات البناء.

وتيسيراً على المواطنين، أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بفتح جميع المراكز التكنولوجية، في تمام الساعة الثامنة صباحاً أمام المواطنين، لاستقبال الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء.

وتوجه محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بالوحدة الصحية بالزوامل، بغرض التأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة، واطلع على سجل الحضور والانصراف، ليتبين له عدم تواجد 15 من العاملين بالوحدة، فقرر إحالتهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين ولضبط منظومة العمل.

وبعد ذلك، انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء توسعة مدرسة الزوامل الثانوية، بإضافة 18 فصلاً جديداً، بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، ودخول المدرسة الخدمة، لتحقيق استفادة أبناء القرية من الخدمات التعليمية بها.

وحرص المحافظ على متابعة سير العمل بمخابز قرية الزوامل، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاة المواصفات التموينية والصحية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه.