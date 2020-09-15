الإفراج عن 350 سيارة "ملاكي ونقل"بقيمة 71 مليونا خلال أغسطس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة هشام السويفى، خلال شهر أغسطس المنصرم، عن 350 سيارة ملاكى ونقل ومضخة خرسانية، بقيمة إجمالية بلغت 71 مليونا و6 آلاف جنيه، حيث بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 40 مليونا و773 ألف جنيه.

بلغ عدد سيارات الركوب الملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة، والتي تم الإفراج عنها بشكل نهائي للاستخدام الشخصى والتجارى، 295 مركبة، و9 سیارات اعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 52 مليونا و488 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 20 مليونا و966 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 12 مليونا و140 ألف جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 33 مليونا و6 آلاف جنيه.

كما تم الإفراج عن 46 سيارة نقل ومضخة خرسانية للاستخدام الخاص والتجارى بقيمة 18 مليونا و618 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 4 ملايين و936 ألفا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 2 مليونا و618 ألف جنيه، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 117 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 7 ملايين و666 ألف جنيه.