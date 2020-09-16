خطوات متابعة طلب بدل الفاقد والتالف للبطاقة التموينية إلكترونيا

يحرص الكثير من المواطنين، على امتلاك البطاقة التموينية والتي توفر للمواطنين دعم الحكومة المصرية على السلع التموينية، ويتعرض العديد منهم إلى موقف فقدان البطاقة التموينية أو تلفها، ما يجعلها في حاجه إلى تقديم طلب إصدار بدل الفاقد والتالف من خلال موقع دعم مصر.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات متابعة طلب إصدار بدل الفاقد والتالف للبطاقة التموينية إلكترونيا، من خلال موقع دعم مصر، كالتالي:

الطلبات التي يمكن تقديمها من خلال موقع دعم مصر

يقدم موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات وهي:

- تسجيل رقم هاتف صاحب البطاقة التموينية النشطة.

- تسجيل رقم هاتف بطاقة إصدار جديد.

- تقديم طلب إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

- الاستعلام عن طلب بدل الفاقد أو التالف.

- فصل اجتماعي بغرض إصدار بطاقة تموينية جديدة.

- تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري.

- نقل البطاققة التموينية من محافظة لأخرى.

ويقدم موقع دعم مصر خدمات متابعة الطلب والاستعلام عن طلب بدل الفاقد أو التالف، كالتالي:

متابعة طلب إصدار بدل الفاقد أو التالف

- الدخول على موقع "دعم مصر"، ثم اختيار أيقونة "خدمات المواطنين".

- ثم الموافقة علي نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

- ويقوم المواطن بإدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط علي خانة دخول.

- ثم يتم إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة التابعة لها البطاقة.

- ثم يظهر اسم أحد أفراد البطاقة والمطلوب إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

ثم تظهر حالة الطلب الذي تم تسجيله على الموقع من قبل.