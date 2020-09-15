الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف الثلاثاء المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انتهاء فصل الصيف في 22 سبتمبر الحالي، الموافق الثلاثاء المقبل، وبدء فصل الخريف 23 سبتمبر، مؤكدة أنّه حتى الآن ما زالت درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وحتى الآن الانخفاض في درجات الحرارة طفيف ونسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة.

وأضافت الهيئة في تصريحات خاصة، لـ"الوطن"، أنّ الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وذلك نهارا، أما ليلا فالطقس لطيف شمالا معتدل جنوبا.

لا يوجد فرص لسقوط أمطار والبحر المتوسط مهيأ للصيد والملاحة

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، أوضحت الهيئة أنّه لا يوجد فرص لسقوط أمطاراليومين المقبلين، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، لافتة إلى اعتدال حالة البحر المتوسط وتهيؤه لعمليات الصيد والملاحة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة خلال ساعات الفجر وتبدأ في التشتت بعد الساعة السابعة صباحا، إضافة لظهور الشبورة المائية على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن معدل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر:

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.