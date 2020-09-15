محافظ الشرقية يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه على طريق مشتول

ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سيارة تسير عكس الاتجاه على طريق "بلبيس - مشتول السوق"، فأمر بسحب رخصة سائقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية في مركز ومدينة بلبيس، للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع، ومتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الخدمية وأعمال لجان التصالح في مخالفات البناء، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وأثناء الجولة، لاحظ المحافظ إحدى السيارات تسير عكس الاتجاه، على طريق "بلبيس - الصحافة - مشتول السوق"، فأصدر على الفور، توجيهاته إلى رجال المرور بإيقاف السيارة، وسحب رخصة القيادة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطنين، يترتب عليها وقوع حوادث، وتتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء، ووجه مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط إلى الشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، كما طالب أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.