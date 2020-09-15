2 مليار و607 ملايين جنيه لتنفيذ 27 مشروعا خدميا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تُولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد.

وأضاف المحافظ في تصريح له، اليوم، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم بشكل كبير في التعرف على أية تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرًا إلى تنفيذ 270 مشروعًا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة 24 مليارًا و106 ملايين جنيه منهم 27 مشروعًا خدميًا بمركز ومدينة فاقوس بقطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - الصحة - التعليم - الشباب والرياضة - الكهرباء) بتكلفة بلغت 2 مليار و607 ملايين و600 ألف جنيه.

وأوضح "غراب" انه جارٍ تنفيذ عدد 12 مشروعًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 2 مليارًا و161 مليونًا و700 ألف جنيه.