زيادة اللجان الفنية لإنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء بالسويس

كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة اللجان الفنية الي خمس لجان بواقع لجنة لكل حي لانجازم ملفات التصالح في مخالفات البناء.

وفي بداية الاجتماع شدد المحافظ على مديري الادارات الهندسية بالاحياء بالمتابعة اليومية ومراجعة الملفات مع تسهيل عمل اللجان الفنية واعداد تقرير يومي عن حصاد اليوم واعداد الملفات التي تم انجازها.جاء ذلك بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديري الأملاك الأميرية والزراعية وحماية أملاك الدولة والادارات الهندسية والتنظيم بالاحياء وممثلي نقابة المهندسين واللجان الفنية.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء والاستفادة من المهلة شهرين لاستكمال باقي المستندات والأوراق والإجراءات والتخفيضات التي تمت في أسعار المتر عن التصالح في البناء من اجل امن وامان المواطن.

واستمع المحافظ الى تقرير من اللجان المشكلة لحصر مخالفات البناء على مستوى المدن السكنية التعاونية مؤكداً على استمرار عمل اللجنة واستكمال الإجراءات.

وكلف المحافظ السكرتير العام بتكثيف العمل داخل لجان التقنين وسرعة إنهاء الاجراءات لاستخراج عقود التمليك وتسليمها الى مستحقيها من المتقدمين للتقنين لتوفيق اوضاعهم.