توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة رطب وأمطار بأماكن متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، تقرير حالة الطقس على أنحاء الجمهورية خلال الأيام الـ3 المقبلة، ومتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، وترتفع نسب الرطوبة ما يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري.

وعن حالة الرياح، أوضحت الهيئة أنّها معتدلة تنشط على جنوب سيناء مع توقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بنِسَب سقوط تتراوح من (20:30%)، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

الأربعاء 16 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

الخميس 17 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.

الجمعة 18 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارى العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 29.