طقس الغد.. حرارة ورياح نشطة وأمطار بأماكن متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً وارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الأحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحرى.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد و جنوب سيناء ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة سقوط (٢٠٪؜)، مع التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيف إلي معتدل من متر إلي 1.75 متر وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج معتدل إلي مضطرب من مترين إلي مترين وربع .

وبالنسبة لدرجات حرارة المدن غدا الأربعاء

القاهرة 34 23

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 35 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 25

نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 36 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسي علم 37 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

إدفو 42 27

ابو سمبل 41 28

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 28