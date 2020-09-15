"الثقافة": لأول مرة.. تأسيس وحدة مركزية للتراث غير المادي

ترأست الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الاجتماع التنظيمى للجنة العليا للتراث الثقافى غير المادى، لوضع الأطر العامة لعملها والخاصة بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية وفقاً للمراحل الأربع التى تم اعتمادها، وهى الجمع، والتوثيق، والصون، وتعظيم الاستفادة منه. وخلال الاجتماع، قالت «عبدالدايم» إنه ولأول مرة يتم تأسيس وحدة مركزية لصون التراث غير المادى، تفعيلاً لاتفاقية منظمة اليونيسكو التى وقعت عليها مصر عام 2003.

"عبدالدايم": نهدف لحفظ لعبتى "التحطيب والأراجوز"

وأشارت الوزيرة إلى ثراء مصر بالكثير من مفردات التراث غير المادى التى تثبت ريادتها وتشكل جزءاً من هويتها المتفردة، وأضافت أن اللجنة تعمل على تنفيذ استراتيجية واضحة توحد الجهود وتنسق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع العاملة فى المجال لحماية وصون التراث غير المادى وتحقيق الاستثمار الأمثل له، موضحة أن مصر نجحت فى السنوات الأخيرة فى تسجيل عناصر تاريخية تنتمى إلى التراث غير المادى المصرى فى قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو، وهى لعبة التحطيب ودمية الأراجوز، كما شاركت فى تسجيل ملف النخلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة.

وكانت وزيرة الثقافة شكّلت لجنة برئاستها لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافى غير المادى بمصر فى ضوء الدراسات التى تم إعدادها فى هذا الشأن من قِبل منظمة اليونيسكو وإعداد خطط العمل لتنفيذها، إلى جانب متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات التى وقّعتها مصر فيما يتعلق بصون التراث الثقافى غير المادى، وكذلك اتفاقيات تعزيز أشكال التعبير الثقافى واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يُتخذ من إجراءات لتنفيذها.