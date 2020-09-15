سفير كوريا الجنوبية يتفقد معبد "أبوسمبل" في جولة سياحية للمرة الأولى

تفقد "هونج جين ووك" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، معبد أبوسمبل فى جولة سياحية، اليوم، على هامش زيارته لمحافظة أسوان، للمرة الأولى، للاطلاع على المعالم الأثرية الموجودة بالمحافظة.

كما زار السفير الكورى، معبدي رمسيس الثاني ونفارتاري بمدينة أبوسمبل السياحية، واستمع إلى شرح تفصيلي من الأثريين أسامة عبداللطيف، مدير آثار أبوسمبل، وأحمد مسعود، كبير مفتشي آثار أبوسمبل، حول عظمة القدماء المصريين فى البناء والتشييد وقدرتهم على صناعة ظاهرة فلكية نادرة تتمثل فى تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد والتى تتكرر مرتين سنويا فقط، بالإضافة إلى شرح حول إنقاذ معابد أبوسمبل والنوبة من الغرق خلال فترة بناء السد العالى.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية، بمعبد أبوسمبل وأبدى إعجابه الشديد بعظمة المكان خلال زيارته الأولى للمحافظة، مؤكدا أن المعبد من أهم المعالم الأثرية فى مصر، وفى ختام جولته بالمعبد سجل السفير الكورى كلمة شكر بسجل كبار الزوار بالمعبد.

وكان هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، التقى أمس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتناول اللقاء الإتفاق على توأمة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الكورية السياحية والتاريخية مع فتح المجال أمام الشركات للإستثمار فى صناعات الفوسفات ومستحضرات التجميل والأدوية ، بجانب تنظيم يوم للثقافة ومعرض للمنتجات البيئية والتراثية، علاوة على إنشاء مدارس تطبيقية للصناعات وصيانة السيارات وتكنولوجيا الإلكترونيات.

ومن جانبه، عبر هونج جين ووك عن سعادته البالغة لزيارة أسوان وإعجابه بجمال الطبيعة والآثار الخالدة، مؤكداً دراسة كافة المقترحات المطروحة خلال اللقاء وخاصة دعوة المستثمرين والشركات الكورية لإقامة مشروعات جادة ومثمرة ليتوازى ذلك مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها العلاقات بين مصر وكوريا في ظل القيادة الحكيمة في البلدين.

وأشار إلى أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان سيكون جسراً للتواصل من أجل تعزيز أطر التعاون مع المحافظة فى مجالات الإستثمار والسياحة والثقافة والتعليم ، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير كوريا الجنوبية الهدايا والدروع تعبيراً عن متانة العلاقات المصرية الكورية.