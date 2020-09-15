صراع أسري مُبكر على مقاعد "النواب"بالأقصر

سيطرت حالة من الجدل بين أهالي الأقصر، بعد أن شهدت مستشفيات المحافظة المخصصة للكشف الطبي الخاص بمرشحي انتخابات مجلس النواب، قيام العديد من الأقارب بالتقدم لإجراء الكشف، ما تسبب في حالة من الترقب عما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

وشهدت مستشفيات الكشف الطبي بالأقصر خلال الأيام الماضية وحتى الأن، تقدم 73 مرشحًا محتملاً لإجراء الفحوصات تمهيدًا لإعلان الترشح رسميًا لانتخابات "النواب" من بينهم زوجين تقدما لإجراء الكشف وأب وابنه وأخيرًا تقدم شقيق وشقيقه.

الترقب والجدل بين الأقصريين جاء بعد استقبال المستشفيات المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، الدكتور رجائي موريس، نقيب الأطباء السابق، وزوجته أماني الشعولي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالأقصر، كما استقبلت المستشفيات حمدي أحمد خليل، وشقيقه محمد أحمد خليل، وعوض عبدالكريم عبدالعزيز ونجله أحمد عوض، في مشهد يحدث لأول مرة في المنافسة الانتخابية بالمحافظة.

وشهدت انتخابات "النواب" هذا العام تقدم عدد من أعضاء المجلس الحالي لفترة جديدة على رأسهم الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، وأحمد إدريس، عضو لجنة السياحة.

وأعلنت مديرية الصحة في المحافظة، اليوم، أن المستشفيات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبي على راغبي الترشح في انتخابات مجلس النواب، استقبلت 73 مرشحاًَ محتملاً، حتى الآن، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه يتم الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب بمستشفيات الأقصر الدولي، وأرمنت التخصصي، والمجالس الطبية بالأقصر، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة.

وبدأت محافظة الأقصر إجراءات الكشف الطبى على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، اعتباراً من الجمعة الماضي، تحت إشراف الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية المتخصصة، تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الجهات المعنية قررت توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب من 11 حتى 26 سبتمبر الجاري، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، بناءً على توجيهات الدكتور محمد حسن زيدان، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة.