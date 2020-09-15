ضبط 500 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ولحوم غير صالحة بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، حملات مكثفة، اليوم، بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين، للمرور على محلات الجزارة والأسواق، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، وضبط سوق الدواء والتأكد من صلاحية الأدوية.

أسفرت الحملات التى نفذتها مديرية الطب البيطرى عن ضبط ٥٠٠ عبوة أدوية بيطيرية غير صالحة وغير مسجلة فى ٣ محلات لبيع الأدوية، وتم تحريز المضبوطات وإخطار النيابة العامة.

كما تشكلت حملة أخرى من الرقابة التموينية بمديرية التموين، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، للمرور علي الأسواق بمركز ومدينة كوم حمادة، أسفرت عن ضبط 45 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يذكر أن محافظ البحيرة وجه المديريات الخدمية إلى تدشين حملات موسعة على الأسواق والصيدليات لضبط الأسعار وضمان عدم التلاعب بالسلع المعروضة حماية للمواطنين.