العناني يحضر الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

خلال توجهه الي العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والذي ستبدأ فعالياته غدا الاربعاء، توقف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالعاصمة الأرمينية يريفان، حيث قام السفير بهاء دسوقي سفير مصر بأرمينيا بتنظيم لقاء للوزير مع أكثر من 30 من مسئولي كبري منظمي الرحلات والشركات السياحة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الانباء.

وقد جاءت هذه الزيارة في ضوء استئناف رحلات الطيران بين أرمينيا ومصر اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري.

وخلال اللقاء، استهل الدكتور خالد العناني كلمته بتسليط الضوء علي العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وعن الزيارة المؤخرة لوزير الخارجية الأرميني إلى مصر وتشرفه بلقاء سيادة رئيس الجمهورية ومقابلته لوزير الخارجية المصرية.

كما استعرض الوزير الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي. كما أشار إلى استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر منذ أول سبتمبر الجاري معربا عن تفائله بنجاحها مثل النجاح الملحوظ الذي حققته تجربة استئناف الحركة السياحية في المدن الساحلية والذي عكسته المؤشرات الايجابية في أعداد السائحين الوافدين إلي مصر منذ استئناف الحركة السياحة، لافتا الي أن الوفود السياحية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وصلت الى اكثر من 200,000 سائح و عادت الي بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس.

كما تحدث عن التحفيزات التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم رحلات الي المحافظات السياحية المصرية، منوها الي أنه فكرة استحداث أنماط سياحية جديدة لدمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية من خلال تنظيم برامج سياحية تجمع ما بين زيارة الغردقة وشرم الشيخ وبين الأقصر وأسوان والقاهرة حتي يتمكن السائح من مشاهدة الاثار المصرية والتعرف علي الحضارة المصرية العريقة بالاضافة الي الاستمتاع بشواطئ مصر الخلابة، لافتا إلى أن الوزارة تحرص فى خطتها على دمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر.

وأوضح الوزير الي أنه سيتم قريبا افتتاح متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ، هذا بالاضافة الي متحف الآثار بمدينة الغردقة الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي كأول متحف للآثار في البحر الأحمر.

ومن جانبهم أشاد منظمي الرحلات والشركات السياحية بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحة بها، و ايضا بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لهم لتشجيع الحركة السياحية اليها، مؤكدين علي أن مصر أصبحت الواجهة السياحية الأولى بالنسبة للمواطنين الأرمن.

واشاروا انهم قاموا بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركة ايركايرو لتنظيم عدد من الرحلات للترويج للسياحة الي مصر، كما اتفقوا على تنظيم رحلتين أسبوعيا من أرمينيا الي مصر بصفة مبدئية علي ان يتم زيادة عدد هذه الرحلات بشكل منتظم خلال الفترة القادمة.

وأشار منظمي الرحلات إلى انهم سيقوموا بدراسة تنظيم برامج سياحية جديدة لدمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية للسياح الأرمن في مصر.