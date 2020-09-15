طالب يحقق المركز الخامس بجنوب سيناء بعد تظلمه في مادة الفيزياء

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الطالب إسلام سيد جابر من مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية، بإدارة رأس سدر التعليمية، والذي حقق المركز الخامس على مستوى المحافظة طبقًا لكشوف كنترول الثانوية العامة بالإسماعيلية، بمجموع 406 درجات بعد نتائج تظلمه بمادة الفيزياء.

وقدم الطالب إسلام الشكر لمحافظ جنوب سيناء، ووكيل وزارة التعليم، لرعايتهم الطلاب والطالبات بمحافظة جنوب سيناء وحماية حقوقهم.

وأكد وكيل وزارة التربية التعليم محمد عقل، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يضع التعليم على رأس أولوياته باعتباره ركيزة لبناء شخصية المواطنين، معرفيًا وأخلاقيًا ورياضيًا وصحيًا .

جدير بالذكر أن يذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كان قد كرم 30 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادة الثانوية بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح بشهادة الثانوية العامة 89.5 ‎%، بمعدل نسبة نجاح 90.5 ‎%‎ للبنون، و88.7% للبنات.