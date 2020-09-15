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الخطيب: مصر بلا "إخوان" لأول مرة منذ 60 عاما.. وستصبح نمرا في 10 سنوات

كتب:

شريف سليمان
08:45 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية مات في عام 2015 وشُيع إلى مثواه الأخير بعد إلقاء القبض على الإرهابي محمود عزت.

وأضاف الخطيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شلش عبر شاشة "اكسترا نيوز": "لأول مرة منذ 60 عامًا بلا تنظيم الإخوان، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن التنظيم مصر نجحت في القضاء على الإخوان.

وتابع: "في غضون 10 سنوات ستصبح مصر نمرًا كبيرًا سيكون له مستقبل، لأنها وضعت بنية تحتية قوية في كل المجالات مثل السياسة والاقتصاد والثقافة"، موضحًا أن هذا التقدم يمثل معجزة لأنها تقع في إقليم يعاني من أزمات كثيرة، لكنها تقف على قدمين ثابتتين وتحقق نجاحا كبيرًا ينظر إليه العالم بإعجاب شديد.

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