41 مليار جنيه مديونية الكهرباء لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مديونية وزارة الكهرباء لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية بلغت ما يقرب من 41 مليار جنيه منها 27 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية نتيجة عدم سداد فواتير الاستهلاك بشكل منتظم، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق مع جميع الوزارات ومسؤولي الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أولًا بأول لعدم تراكم مديونية جديدة.

وقال المصدر لـ" الوطن"، إن قيادات الوزارة عقدت اجتماعًا مؤخرا مع مسؤولي وزارة الأوقاف لبحث سداد المديونية، لافتًا إلى أن قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية بدأت في سداد دفعات من المديونية من خلال الاتفاق على سداد 25% من المديونية والباقي على 3 سنوات بدون فوائد وفي حال سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية.

المؤسسات الحكومية بلغت 2 مليار جنيه مديونيات

وأشار إلى أن مديونية المؤسسات الحكومية تصدرت أعلى المستحقات لقطاع الكهرباء وأن وزارة الأوقاف تعد من أعلى الوزارات فى قائمة مديونية الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء والتى بلغت مديونيتها 2 مليار جنيه وتحتل الوحدات المحلية المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونية للقطاع والتى بلغت مليار جنيه.

وقال إن الوزارة قامت بوضع آليات جديدة لعمل استبدال كامل لجميع العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع، لافتًا إلى أن المديونية الشهرية للأوقاف والمحليات انخفضت بشكل كبير خلال اشهر مارس وأبريل ومايو نتيجة انخفاض معدلات الاستهلاك لقرار غلق المساجد وفرض حظر التجوال.

وأكد أن شركات توزيع الكهرباء وضعت خطة استراتيجية من أجل جدولة المستحقات المتأخرة على المؤسسات والفنادق والمنشآت والقرى السياحية الواقعة فى نطاق الشركات من خلال تقسيطها على 36 شهرًا للتيسير عليها وتحصيل مديونياتهم.