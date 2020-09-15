مستشار الرئيس يكشف سر ارتفاع إصابات "كورونا" ببعض الدول: مش موجة تانية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الارتفاع في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بسيطة، وهذا الارتفاع لا يأتي من يوم واحد فقط، فهذا الفيروس من الحالات النادرة في تاريخ الفيروسات حيث تبلغ مدة حضانته من يومين إلى 14 يومًا ويُمكن أكثر من ذلك.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه عندما يتم تسجيل 10 حالات ارتفاع أو انحفاض لا يُعني زيادة الأعداد، فالمنحنى في مصر ينخفض مع أخذ الاحتياطيات والاحترازات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن معظم الحالات تكون أسرية أو جماعية، موضحًا أن ما زالت هناك دول تُسجل أعداد إصابات ووفيات ضخمة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الهند أو البرازيل، وكذلك بعد الدول في أوروبا، موضحًا أن ذلك قد يكون امتداد للموجع الأولى، فهذه البلاد لم تشهد اختفاء للفيروس.

وتابع: "الصين هي الدولة الوحيدة اللي الحالات اختفت تمامًا منها ثم أصبحت الإصابات الحالية تأتي من الخارج".