التنمية المحلية: المنوفية الأكثر تلقيا لطلبات التصالح

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فتح بعض المدارس بجانب المراكز التكنولوجية في بعض المحافظات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات المباني، بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، قائلًا: "تلقينا اليوم فقط، أكثر من 100 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء، وهناك أكثر من 1.1 مليون طلب تصالح بشكل عام".

وتابع: "سنزود مساحة الشوادر بجانب المراكز التكنولوجية لمساعدة المواطنين على التقدم بطلب التصالح"، مشيرًا إلى أنه جرى مد فترة السماح للمواطنين الذين لم تثبت جديتهم في التصالح حتى 30 سبتمبر مثل باقي الحالات، مع مد فترة استكمال الأوراق لمدة شهرين بعد هذه المهلة.

وأردف، أن محافظة المنوفية تتصدر المشهد بين المحافظات الأكثر تقدمًا بطلبات التصالح، تليها البحيرة، ثم القليوبية، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية تتصدر التحصيل، تليها القليوبية، ثم البحيرة.