792 طلبا للتصالح على مخالفات البناء بجنوب سيناء

أكد اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن الإقبال على تقديم طلبات التصالح زاد بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة للمواطنين وتخفيض رسوم التصالح على المخالفات بنسبة 25% على مستوى المحافظة.

وقال السكرتير العام، إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين حتى اليوم، بلغ 792 طلبًا للتصالح، بزيادة 202 طلب، لافتاً إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح قبل إعلان نسبة التخفيض بلغ 590 طلبًا.

وأعلن أنه جرى فتح باب تلقي طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية تسهيلًا على المواطنين تزامنًا مع قرب انقضاء المهلة المحددة للتصالح.