الديهي عن إلغاء مكتب إرشاد الإخوان: إزالة ورم سرطاني من جسد الدولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إلغاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، يؤكد انتهاء التنظيم، وهو بمثابة "إزالة ورم سرطاني من الجسد المصري"، موضحًا أن مكتب الإرشاد نُقل إلى لندن، بعد 92 عامًا من إدارة المكتب للتنظيم الدولي للإخوان من مصر، وكان خلالها مرشد مصر الأكثر تأثيرًا من الناحية الأدبية، على كل المكاتب الإدارية للجماعة في دول العالم.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أن مصر أخيرًا بلا مكتب إرشاد وبلا مرشد، نتيجة الضربات الأمنية والمجتمعية، مؤكدًا أن نقل مكتب المرشد من مصر، ضربة في مقتل ونهاية للتنظيم منذ إنشائه وانطلاقه وحتى الآن".

وعلق الإعلامي على تنصيب القيادي إبراهيم منير، في منصب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، "جرى تعيين عميل المخابرات البريطانية، مرشدًا عامًا لتنظيم الإخوان"، موضحًا أن مكتب الإرشاد كان يمثل "الأيقونة وكعبة الإخوان"، وتم للأبد إلغاء وجوده في مصر، وعقب: "شُيعت الجماعة إلى مثواها الأخير".

وعن الأزمة الداخلية بين أعضاء التنظيم الدولي، أوضح أن هناك صراعًا بين القيادي محمد حسين الذي نصب نفسه مرشدًا للإخوان في تركيا، وبين إخوان لندن برئاسة إبراهيم منير، مشددًا على أن مكتب الإرشاد رحل من مصر، بعد يقظة القوات المسلحة والشرطة المصرية، منوهًا بأنه مصر لن تعد حاضنة لتلك الأفكار بعد الآن.