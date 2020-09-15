التنمية المحلية: نستقبل طلبات التصالح في أيام الإجازات

أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية والأحياء تعمل على مدار الساعة من أجل استقبال طلبات التصالح في المباني المخالفة، حتى في أيام الإجازات.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه جرى العمل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للأهالي من أجل تقديم طلبات التصالح، ومساعدتهم على إنجاز الأمر في أسرع وقت ممكن.

وتابع أن كافة المراكز التكنولوجية والأحياء تعمل حتى الساعة العاشرة مساءً، وفقًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمواصلة استقبال طلبات التصالح في الفترة المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تحديد قيمة التصالح فى كل قرى مصر، بـ50 جنيهًا للمتر، إضافة إلى تخفيض القيمة 25% على كل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، وتوجيه الرئيس بتحديد قيمة التصالح بالريف بدءًا من 50 جنيهًا للمتر.