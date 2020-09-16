المشروع الوطني للقراءة بـ30 كتابا مرحلة أولى: جوائزه 20 مليون جنيه

فى محاولة لتثقيف الطلاب والتشجيع على ممارسة القراءة والاهتمام بالكتاب في مختلف المجالات، تشترك الجامعات المصرية، في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.

وتبدأ المسابقة، بأن يقرأ كل متسابق 30 كتابا باللغة العربية كأول مرحلة من مراحل مسابقة المشروع الوطني للقراءة، ثم يلخصها في الموقع الإلكتروني للمشروع، على أن تكون الكتب في 5 مجالات معرفية.

ويصل مجموع المكافآت والجوائز بالمسابقة التي تسمح بمشاركة طلاب الجامعات والدراسات العليا إلى 20 مليون جنيه، للفروع الأربعة الخاصة بالمشروع.

ويدخل المتسابق في منافسة مع أقرانه في عدد من التصفيات على مستوى كليته، ثم جامعته ثم على مستوى الجمهورية.

ووفقا للموقع الرسمي للمشروع، جرى تخصيص الجوائز على النحو التالي:

الفائز الأول جائزته مليون جنيه، الفائز الثاني نصف مليون جنيه، الفائز الثالث ربع مليون جنيه، الفائز من الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه، علاوة على ميداليات وشهادات تقدير ورحلات ثقافية مدفوعة لأفضل مكتبات العالم تميزا.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة، أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات وبفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والأزهر الشريف.

كانت جامعة الإسكندرية، أعلنت مشاركتها في المشروع الوطني للقراءة، الذي يهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع المصري للقراءة، وجعلها ممارسة يومية لديهم.

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المشاركة تجري من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع، عن طريق ملء استمارة بيانات وبشكل مجاني دون أي رسوم.

وشدد الكردي، على أهمية المشروع الوطني للقراءة، في إحياء قيمة الالتفاف حول الكتب في ظل عزوف الشباب عن القراءة في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية، ستتخذ عدد من الخطوات، لحث طلابها على المشاركة من خلال المواقع الرسمية للجامعة والكليات المختلفة، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وحول مواعيد المنافسة، أوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن التسجيل مفتوح على الموقع الإلكتروني، إذ تبدأ التصفيات الأولى في يناير 2021، وتنتهي جميع مراحل التصفيات نهاية شهر مارس 2021، على أن يقام حفل لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.