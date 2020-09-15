محافظ الشرقية يتفقد لجان تلقي طلبات تصالح مخالفات البناء بالسعديين

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد نسبة الـ 25 % جدية التصالح من قيمة المخالفة، وذلك بالوحدة المحلية بالسعديين التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح.

استمع المحافظ من رئيس الوحدة لشرح تفصيلي عن أليات سير العمل بالوحدة وآلية تلقي الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم، مشدداً على ضرورة تنظيم العمل وحسن إستقبال المواطنين وتشجيع المخالفين منهم بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة بنهاية الشهر الجاري،، لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة والإستفادة من حزمة التسهيلات والإجراءات التي قدمتها الدولة في هذا الملف.

اجتمع المحافظ مع رئيس الوحدة للتأكيد علي المتابعة اليومية للجان تلقي طلبات التصالح وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وغير الملتزمين، مع الإهتمام بصيانة أعمدة الإنارة والمداومة على تنفيذ أعمال النظافة وإزالة الإشغالات أولاً بأول وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.