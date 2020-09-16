ماذا تفعل إذا رأيت طفلا مشردا في الشارع؟

"أطفال بلا مأوى".. ظاهرة سلبية لفتت انتباه الجميع، فلا يكاد يخلو شارع من أحدهم، وتحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة، مطالبًا الحكومة إيجاد حل لها، ومن هنا بدأت وزارة التضامن البحث عن حل يقلل من حدة الظاهرة، إذ أطلقت حملة "إحنا معاك" لرعاية الأطفال من التشرد، من خلال فرق التدخل السريع التي تجوب الشوارع عبر سيارات متنقلة، لمساعدة الأطفال المشردين وإنقاذهم من خلال إيداعهم دور رعاية وإعادة المفقودين إلى أسرهم بعد تأهيلهم وذلك في 14 من محافظات مصر.

وترصد السطور التالية كيفية التواصل مع فريق أطفال بلا مأوى لإنقاذ الأطفال المشردين في نقاط محددة، كما يلي:

1. التواصل مع الخط الساخن للإبلاغ عن أي حالة طفل مشرد بلا مأوي على الرقم 16349.

2. استقبال البلاغات على الرقم 01095368111.

3. استقبال الرسائل على صفحة وزارة التضامن على فيس بوك.

4. ينتقل فريق التدخل السريع إلى مكان الحالة بعد تلقي البلاغ.

5. التنسيق مع وزارة الداخلية حال العثور على أي حالة في الشوارع دون معرفة معلومات عنه.

6. العمل على مساعدة الطفل لإعادته إلى أسرته.

7. حال عدم التمكن من معرفة أي بيانات عن أسرة الطفل، يتم التعامل معاها للانتقال إلى دور الرعاية.

8. حال عدم استجابة الحالات التي يتم تقديم بطانية ووجبة ساخنة لها.

9. يتكون فريق الشارع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من أخصائي اجتماعي، وأخصائي نفسي ومسعف، وأخصائي إدارة حالة للتعامل مع الأطفال بلا مأوى المقيمين في الشارع، حيث يتعامل فريق أطفال بلا مأوى مع الأطفال وجذبهم وبناء الثقة بين الطفل والأخصائي.