وزير التعليم: تدريب 800 مدرس في اليابان لمدة 3 أسابيع

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كل المراحل.

وأضاف شوقي خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "نتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا، وأطلقنا 45 مدرسة يابانية بينها 41 مدرسة تعمل، ويوجد مدرستين ستعملان هذا العام، و9 تعمل في المرحلة التي تليها".

وتابع، أنّ الإقبال على المدارس اليابانية كبير جدًا، حيث جرى تشغيل 35 مدرسة 21 محافظة في المرحلة الأولى، مردفًا: "مش قادرين نستوعب اللي الناس عاوزاه بسبب كتر الطلبات".

وأوضح: "نتعاون مع وزارة التعليم العالي لتدريب معلمين مصريين في اليابان، إذ يتدرب 800 معلم في اليابان ويقضون نحو 3 أسابيع هناك".