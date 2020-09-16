تصنيف تايمز يثبت منافسة مصر.. 21 جامعة ضمن الأفضل عالميا خلال 2020

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر ظلت لسنوات طويلة خارج التصنيفات العالمية ولكنها دخلت الآن التصنيفات العالمية مع الأخذ في الاعتبار بأنه مازال هناك جامعات تفتتح لأول مرة والبرنامج التي صممتها الدولة فيما يخص التعليم الأساسي والجامعة ما زالت في مراحله الأولى.

جاء ذلك عقب استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشروعات تطوير منظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن هناك 21 جامعة مصرية دخلت ضمن تصنيف تايمز البريطانية ضمن أفضل الجامعات.

أما أبرز المعلومات عن تصنيف "التايمز"

يعد تصنيف "تايمز" للتعليم العالي أكبر التصنيفات الجامعية وأكثرها تنوعًا، حيث شمل تصنيف عام 2021 أكثر من 1500 جامعة في 93 دولة ومنطقة.

ويستند الجدول إلى 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية تقيس أداء المؤسسة في أربعة مجالات: "التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية"، ويحظى بثقة الطلاب والمعلمين والحكومات وخبراء الصناعة في جميع أنحاء العالم.

وتتصدر جامعة أكسفورد التصنيف العالمي للعام الخامس على التوالي، في حين أصبحت جامعة "تسينجهوا" الصينية أول جامعة آسيوية تدخل ضمن أفضل 20 جامعة وفقًا للمنهجية الحالية (تم إطلاقها في عام 2011).

تتصدر الولايات المتحدة 8 مراتب قياسية في المراكز العشرة الأولى، بعد أن صعدت جامعة كاليفورنيا في بيركلي ستة مراكز إلى المركز السابع، لكن الجامعات الأمريكية خارج أفضل 200 جامعة تظهر علامات تراجع.

وفي الوقت نفسه هناك 141 مشاركًا لأول مرة في التصنيف هذا العام، وتصدرتهم جامعة باريس ساكلاي الفرنسية المدمجة مؤخرًا في المركز 178، والهند بـ14 جامعة كأكبر عدد من المشاركات الجديدة 14، وأيضا مصر بعدة جامعات أبرزها جامعة بنها لتصل أعداد الجامعات المصرية في التصنيف لـ21 جامعة.