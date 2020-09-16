وزير التعليم: ارتفاع عدد الطلاب في مدارس الدمج لـ120 ألف

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى إنشاء فصول لمتعددي الإعاقة، وتدريب المعلمين، وإطار لمناهج التربية الفكرية، "زي ما فيه تعليم جديد للطلاب العاديين، علمنا مخرجات للتعلم جديدة للمكفوفين والصم ودليل للمعلمين لهذه الفئات".

وأضاف "شوقي" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد الطلاب ذوي الاحتياجات في مدارس الدمج ارتفع من 70 ألف لـ120 ألف طالب، في آخر عامين، كما تم تدريب عشرات الالوف من المعلمين والاخصائيين، وهذه مجموعة هامة للغاية.

وأوضح أن الرئيس السيسي كلف الوزارة في عام 2018 ببناء مركز مجمع لذوي الاحتياجات الخاصة، موجها الشكر لوزارة الداخلية للمساعدة في بناء المركز خلال 6 أشهر، بمساحة 8700 متر لخدمة 200 طالب وأهاليم.

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وجرى توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما جرى توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.