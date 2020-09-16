التعليم: أنشأنا 75 ألف فصل بـ24 مليار جنيه في 6 سنوات

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنجازات الدولة في التعليم خلال السنوات الست الماضية، قائلا إنّه جرى بناء 75 ألف فصل بتكلفة 24 مليار جنيه، لكن العجز المفترض حله لم يتم لمسه بسبب الزيادة السكانية: "إحنا بالكاد واقفين مكاننا بعد الصرف ده كله".

وأضاف شوقي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ إنشاء المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية في أغسطس 2018، يعد بذرة جودة التعليم، وانعكس هذا في ديسمبر بنفس العام عندما أطلق الرئيس السيسي رؤية مصر في عيد العلم، وفكرة بناء الإنسان القادر على التعلم.

وأشار إلى أنّ المحتوى التعليمي أول شيء جرى استثماره، بإعطاء الضوء الأخضر لبناء بنك المعرفة المصري من يناير حتى مارس 2015، وجرى مفاوضات مؤسسات المعرفة، وإطلاق أول نسخة في يناير 2016.