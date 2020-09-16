191 مرشحاً محتملاً لـ"النواب" يجرون الكشف الطبي بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة في القليوبية، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي لراغبي الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الذين تقدموا لإجراءات الكشف الطبي، منذ يوم الجمعة الماضي وحتى الآن، بلغ 191 مرشحاً محتملاً، وذلك بالمستشفيات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتضمن هذه المستشفيات المجلس الطبى العام، ومستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، ومستشفى بنها التعليمي، ومستشفى قليوب التخصصي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد ببهتيم في شبرا الخيمة، ومستشفى شبين القناطر المركزي، ومستشفى طوخ المركزي.

وأكدت الدكتور صفاء فرج الأشقر، مدير المجلس الطبي العام بالقليوبية، أن لجان الكشف الطبي استقبلت أمس، 28 مرشحاً محتملاً، بالإضافة إلى 128 آخرين سبق خضوعهم لإجراءات الكشف الطبي على مدار 4 أيام، منذ يوم الجمعة الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي إلى 191 مرشحاً محتملاً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بدء توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح داخل مصر في انتخابات مجلس النواب، بعدد من المستشفيات داخل كل محافظة، للتسهيل على المرشحين، ولسرعة إنهاء أوراقهم لخوض سباق الانتخابات المقبلة.