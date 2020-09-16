الكشف على 95 مرشحاً محتملاً لانتخابات النواب ببني سويف

كشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في بني سويف، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المتقدمين للكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، بلغ 95 شخصاً، منذ فتح باب الكشف الطبي وحتى اليوم.

وأضاف المصدر أنه يجري حصر حصيلة المتقدمين في نهاية كل يوم من الأيام المقررة للكشف، والممتدة حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأعلنت مديرية الصحة ببني سويف بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب، اعتباراً من يوم الجمعة 11 سبتمبر، تحت إشراف المجلس الطبي العام، بلجنته الموجودة في مستشفى بني سويف التخصصي.