استمرار التقديم للمدن الجامعية بكفر الشيخ.. تعرف على التفاصيل

أعلنت جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، عن استمرار التقديم للمدن الجامعية بالنسبة للطلاب الجدد والقدامى، كما أعلنت عن مواعيد التقديم، التي بدأت في 20 أغسطس الماضي، وتستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وأوضحت الجامعة أن الطلاب القدامى بدأوا التقديم للمدن الجامعية اعتباراً من يوم 20 أغسطس وحتى 20 سبتمبر، بينما الطلاب المستجدين فقد بدأةوا التقديم للمدي الجامعية اعتباراً من أول سبتمبر الجاري، وتستمر أعمال التقديم حتى يوم 30 من نفس الشهر.

وعن مستندات التقدم بالمدينة الجامعية وفق آخر تحديث، كالتالي:

1- أن يكون الطالب والطالبة مقيد منتظم بإحدى الكليات في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وليس من طلاب الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح.

2- ألا يكون الطالب أو الطالبة من سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة منها.

3- ألا يكون قد صدرت ضد الطالب أو الطالبة عقوبات تأديبية بكليته، مثل ضبطه في حالات غش، أو فصله من الكلية لأي أسباب أخرى.

4- ألا يكون قد وقع على الطالب أو الطالبة، الذي أو التي سبق له أو لها الإقامة بالمدن الجامعية في العام السابق، عقوبة الحرمان من الإقامة بها لأي مدة.

5- عدم التدخين نهائياً داخل أسوار المدينة وجميع مرافقها، ومن يخالف ذلك يفصل فوراً ويعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

6- ألا يكون مستحق عليه رسوم إقامة في العام السابق، أو أي مستحقات مالية أخرى بالنسبة للعُهد وخلافة.

7- ألا يكون متزوجاً أو موظفاً بالحكومة أو القطاع العام، وإذا أخفى الطالب أو الطالبة هذا الوضع واتضح بعد ذلك يفصل فوراً، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات التأديبية.

8- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على تقدير عام جيد فما فوق.

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