شوقي: مشروع لإتاحة أجهزة للطلاب من 4 ابتدائي بأسعار مخفضة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يجرى تسمية امتحانات الثانوية العامة بالدور الأول والثاني بداية من العام الحالي.

وأضاف شوقي خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية: "هنسميها فرص امتحان متكررة للامتحان بحيث نعتمد الدرجة الأعلى التي حصل عليها الطالب، وذلك للقضاء على نظام الثانوية العامة القديم التي أفسدت التعليم المصري لسنوات طويلة".

وتابع: "النظام الجديد للثانوية بوظ التعليم، وحوله إلى صراع محموم على الدرجات بلا أي شكل وبلا أي مهارة لدى غالبية الطلاب ما عدا قلة من الطلاب الجادة". وتابع: "نعمل إطلاق منصة لطلاب الثانوية العامة ستغنيهم عن كل ما عداها حتى الكتب الإلكترونية، إذ أنها عبارة عن مكتبة للدروس الإلكترونية وهي فيديوهات عالية المستوى يدرسها أفضل المعلمين المعتمدين، وسنعلمهم كيفية حل النوع الجديد للأسئلة".

وأشار، إلى أن هناك منصة جديدة تحمل "E-BOOKS"، وهي عبارة عن كتب تفاعلية، حيث جرى تحويل 80 كتابًا من إجمالي 172 كتابًا، في صورة كتب تفاعلي، وهو مشروع طموح: "نفسنا إن كل طالب في مصر يقدر يوصل للمحتوى الرقمي، وبالتالي لازم كل طالب بداية من 4 إبتدائي يبقى معاه جهاز، وبنفكر في مشروع لسه هيكتمل، بحيث إننا نعطي فرصة لكل طفل في مصر يكون معاه جهاز شكل أو آخر، مش الدولة هتجيبه وتديه له، لكن هنحاول نجيبه بسعر مخفض جدًا وإتاحته للتلاميذ والطلاب بداية من الصف الرابع".