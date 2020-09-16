توقيع الكشف الطبي على 4 مرشحين محتملين لـ"النواب" بجنوب سيناء

أكد مصدر بمديرية الصحة في جنوب سيناء، أن عدد المتقدمين لتوقيع الكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بلغ 4 أشخاص فقط حتى اليوم.

وأوضح المصدر، أن إجراءات الكشف والفحص الطبي لراغبي الترشح لمجلس النواب، تجري وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، ويتضمن الفحص الطبي الحالة البدنية والذهنية للمرشح، إضافة إلى تحليل تعاطي المواد المخدرة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لم يجر إصدار أية تقارير طبية لأي من الأشخاص الذين أجروا الفحص الطبي تفيد خلوهم أو عدم خلوهم من الأمراض ، إلا عقب وصول التحليل الخاص بتعاطي المواد المخدرة من القاهرة.

وأعلنت مديرية الصحية بجنوب سيناء بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2020، اعتبارًا من الجمعة 11 سبتمبر، بمستشفى الطور العام، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، وخصصت موقعًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات المرشح وتحديد الموعد والمكان الذي سيجري فيه الكشف، منعًا للتكدس .