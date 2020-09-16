طقس الغد شديد الحرارة مع رياح نشطة وأمطار رعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا وارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري.

نشاط الرياح

وأضافت الهيئة، أنّ الرياح معتدلة على السواحل الشمالية تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشطة علي جنوب سيناء ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة سقوط (30%؜) ، مع التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

الملاحة البحرية

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل من متر إلى 1.75 متر وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من 1.75 متر إلى مترين وربع.

درجات الحرارة في المدن والمحافظات المصرية غدا الخميس

القاهرة 35 23

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 37 25

نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسي علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 44 27

إدفو 44 27

ابو سمبل 44 28

الوادي الجديد 42 24

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28