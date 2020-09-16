طقس اليوم الأربعاء 16/9/2020في مصر والدول العربية 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، وارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ الرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة سقوط (20%)، مع التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل من متر إلى 1.75 متر، وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من مترين إلى مترين وربع المتر.

الطقس في الإمارات

وطبقا للمركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة، متوقع أن يكون صحو بوجه عام، وغائم جزئيا بعد الظهر شرقا، وتميل درجات الحرارة لانخفاض طفيف، ورطب ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية في المملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع اليوم الأربعاء أن تبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية في شرق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.