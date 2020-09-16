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قنا العام تُسجل إصابة واحدة بكورونا

كتب:

رجب آدم
05:22 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
عزل قنا

عزل قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المستشفى العام، لم تعد بها حالات مصابة بكورونا باستثناء حالة واحدة، مشيدا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بالمحافظة  بعد تعافى وخروج 392 حالة من المصابين إثر خضوعهم للرعاية بمستشفى قنا العام وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة.

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