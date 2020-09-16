تسجيل عقود الشقق بالشهر العقاري شرط لنقل المرافق.. تعرف على التفاصيل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والذي سيطبق بداية من مارس 2021م.

أبرز هذه التعديلات كان استحداث مادة في القانون رقم 114 لسنة 1946 لتنظيم الشهر العقاري حملت رقم (35 مكرراً) والتي ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.

ونصت المادة على عدم اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً، وأناطت المادة أيضاً باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها.

كما حدد القانون في الباب السادس الإجراءات الخاصة للحصول على حق الإرث، حيث تنص الماد على أن يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن.

هذا بالإضافة إلى أن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه، والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث.

بـ 500 جنيه فقط وخلال دقائق.. خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري

تساؤلات عدة للمواطنين حول إمكانية تسجيل وحداتهم السكنية أو العقارات الخاصة في الشهر العقاري لتصبح مسجلة ومقننة بشكل نهائي، خاصة بعد انتشار شائعات حول خصم 7% من قيمة الشقة لصالح الشهر العقاري، هذا بالإضافة إلى تردد بعد الشائعات عن اشتراط الشهر العقاري التقدم بشهادة من المحافظة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء كشرط أساسي لتسجيل العقار وهو ما تم نفيه عدة مرات.

وترصد "الوطن"، خطوات تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري:-

- صورة البطاقة وتكون سارية.

- صورة العقد الابتدائي وعقد البائع ويكون مسجلا في الشهر العقاري وهذا الشرط سينتهي بحلول 1 مارس 2021، حيث سيقدم المواطن عقدا بصحة توقيع ونفاذ فقط.

- شهادة بيانات ومطابقة إن كانت العقار يخضع للسجل العيني ويتم استخراجها من إدارة السجل العيني التابع للمحافظة بخمسة جنيهات فقط.

- يتم استلام صورة العقد المسجل خلال دقائق قليلة.

- تنقسم تكلفة تسجيل العقار على حسب المتر المربع كالآتي

- المساحة من متر حتى 100 متر بتكلفة 500 جنيه.

- المساحة من 101 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه

- المساحة من 201 حتى 300 متر تصل إلى 1500 جنيه.

- المساحة من 300 متر فيما فوق تصل بحد أقصى 2000 جنيه فقط.