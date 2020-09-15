ضبط مصنع مواد غذائية ومخابز مخالفة في العاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة رقابية وتفتيشية برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة على المصانع والمخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرر محضر جنح ضد صاحب مصنع يقوم بتصنيع الآيس كريم لإدارته مصنع بالمنطقه الصناعية الثالثه بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على عدد 50 كرتونة بكل كرتونه 24 قطعة بإجمالي 120 قطعة على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر جنح ادط ضد احد أصحاب المخابز التموينية بالمدينة وذلك لقيامهم ببيع الخبز بدون البطاقات التموينية بقصد التربح. وتحرر تقرير ضد مخابز مخالفة لعدم مطابقه مواصفات الخبز.