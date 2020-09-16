التعليم العالي: مصر بها 72 جامعة حكومية وخاصة وأهلية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ عدد الجامعات في مصر ارتفع من 41 إلى 72، بينها 27 حكومية، و35% من خاصة وأهلية، موضحا أنّ قدرة استيعاب الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب لا تزيد عن 6%، ولا زال حمل الاستيعاب الأكبر للطلاب على الجامعات الحكومية.

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّه جرى إضافة جامعات دولية وتكنولوجية وأفرع لجامعات اجنبية، لافتا إلى أنّ 80% من الطلاب يلتحقون بالجامعات الحكومية.

وتابع: "عدد الطلاب زاد من 2.3 مليون طالب إلى 3 ملايين، ومنتظرين 4 ملايين طالب في 2030 ولازم يبقى لهم مكان، إذا كنا مش لاحقين على الأماكن الموجودة حاليا وبنستغرب لما نقول كلية تجارة أو حقوق أو تربية أو آداب فيها 40 ألف و50 ألف".

ولفت إلى أنّ عدد الجامعات الخاصة والأهلية ارتفع من 18 لـ35، بزيادة 17 جامعة خلال الـ4 سنوات الماضية، كما جرى إضافة معاهد خاصة وجامعات أهلية جديدة.