عبدالغفار: برج العرب ستتحول لمدينة علمية.. و90 مليار جنيه تكلفة مشروعاتنا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تكلفة المشروعات القومية بالوزارة دون تكلفة المشروعات الجديدة وصلت لـ 90 مليار جنيه، من ضمنها الجامعة المصرية اليابانية وجامعة زويل والجامعات الأهلية الجديدة، والتكنولوجية، ومدينة الفضاء المصرية.

وأضاف "عبد الغفار" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أن مدينة برج العرب بها جامعة بمساحة 200 فدان وبها مدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وبها جامعة اهلية جديدة لجامعة الاسكندرية كما بها مستشفى اورام الاطفال التابعة لجامعة الاسكندرية، وبها جامعة سنجور ويتم انتهاء الرسوم الهندسية حتى تصبح حقيقة واقعة.

وأشار الى ان مدينة برج العرب ستكون مدينة علمية بها البحث العلمي والجامعات التكنولوجية والمستشفيات الجامعية والجامعات الاهلية.

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وجرى توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما جرى توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.