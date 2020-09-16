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التعليم العالي: 21 جامعة مصرية ضمن التصنيف العالمي

كتب:

محمد عزالدين
02:36 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه جرى إنشاء 93 كلية جديدة بالجامعات الحكومية في 2020، كما جرى استحداث وإضافة 188 برنامجا في الجامعات الحكومية في 2020.

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ 21 جامعة مصرية مدرجة ضمن التصنيف العالمي للجامعات، كما تنشر الوزارة أكثر من 25 ألف بحث علمي دولي خلال 2020.

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