ارتفاع قدرة الطاقة المتجددة الصينية في النصف الأول من العام
كتب:
وكالات
04:47 م | الأحد 02 أغسطس 2020
أظهرت بيانات إدارة الطاقة الوطنية المتجددة في الصين أن الصين شهدت نموا قويا في قدرة الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام.
وارتفعت قدرة توليد الفولطا ضوئية بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 127.8 مليار كيلووات ساعة، بينما ارتفعت نسبة توليد الطاقة عن طريق الرياح بنسبة 10.9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 237.9 مليار كيلووات ساعة في النصف الأول من العام.
وخلال نفس الفترة، وصلت قدرة محطات الفولطا ضوئية الجديدة 11.52 مليون كيلووات وقدرة محطات طاقة الرياح الجديدة إجمالي 6.32 مليون كيلووات.
وتمضي الصين قدما في تطوير الطاقة المتجددة فى ظل تحولها إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وبنهاية عام 2020، ستصل امدادات الطاقة المتجددة إلى 1.9 تريليون كيلووات ساعة من الكهرباء وهو ما يمثل 27 بالمئة من إجمالي توليد الطاقة، وفقا لخطة الحكومة للفترة من 2016 إلى 2020 للطاقة المتجددة.