ارتفاع قدرة الطاقة المتجددة الصينية في النصف الأول من العام

أظهرت بيانات إدارة الطاقة الوطنية المتجددة في الصين أن الصين شهدت نموا قويا في قدرة الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام.

وارتفعت قدرة توليد الفولطا ضوئية بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 127.8 مليار كيلووات ساعة، بينما ارتفعت نسبة توليد الطاقة عن طريق الرياح بنسبة 10.9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 237.9 مليار كيلووات ساعة في النصف الأول من العام.

وخلال نفس الفترة، وصلت قدرة محطات الفولطا ضوئية الجديدة 11.52 مليون كيلووات وقدرة محطات طاقة الرياح الجديدة إجمالي 6.32 مليون كيلووات.

وتمضي الصين قدما في تطوير الطاقة المتجددة فى ظل تحولها إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وبنهاية عام 2020، ستصل امدادات الطاقة المتجددة إلى 1.9 تريليون كيلووات ساعة من الكهرباء وهو ما يمثل 27 بالمئة من إجمالي توليد الطاقة، وفقا لخطة الحكومة للفترة من 2016 إلى 2020 للطاقة المتجددة.