مليار و 829 مليون جنيه لتنفيذ 16 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بالحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد.

وأضاف المحافظ في تصريحات له اليوم، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم بشكل كبير في التعرف على أية تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، وصولاً للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروعًا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و 106 ملايين جنيه بينها 16 مشروعًا خدميًا بمركز ومدينة الحسينية في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - الصحة - التعليم - الشباب والرياضة - الإسكان - التموين) بتكلفة بلغت مليار و 829 مليون و 740 ألف جنيه.

وأوضح ان المحافظة تباشر تنفيذ عدد 4 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 913 مليون و 500 ألف جنيه شملت إنشاء محطة مياه بصان الحجر( البكارشة) لتعمل بطاقة 51 ألف م3/ اليوم بتكلفة مالية بلغت 350 مليون جنيه ومشروع صرف صحي قرى الحسينية لإنشاء 11 محطة رفع بتكلفة مالية 265 مليون جنيه ومشروع الصرف الصحي المتكامل لقري ( الإخيوة - المناجاه الكبري - المناجاه الصغري - سماكين الشرق - الحمادين - المناصرة - الملكيين القبلية) بتكلفة 535 مليون جنيه ومشروع توسعات صرف صحي الحسينية بتكلفة 13 مليون و 500 ألف جنيه.

وفي القطاع الصحي أضاف المحافظ أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع التأمين الصحي بمدينة الحسينية بتكلفة 12 مليون و700 ألف جنيه للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي، وفي قطاع الشباب والرياضة أكد المحافظ إنه جاري تطوير مركز شباب أزولين بتكلفة مالية 437 ألف جنية بالإضافة إلي انشاء مجمع خدمات الحسينية بتكلفة 9 مليون جنيه.

ولتقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية أكد محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء صومعة غلال بناحية كوبري الكسارة علي مساحة 11 فدان بسعه تخزينية 90 ألف طن وبتكلفة مالية 272 مليون جنيه.

أشار محافظ الشرقية انه جاري تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الطرق بتكلفة مالية 245 مليون و 800 الف جنية شملت مشروع إزدواج طريق فاقوس/ الحسينية بطول 13.5 كم وبتكلفة 67 مليون جنية، ومشروع ازدواج طريق فاقوس / الحسينية ( المرحلة الثانية) في المسافة من كفر عمار حتي فاقوس بطول 12 كم وبتكلفة مالية 80 مليون جنيه، واعمال إزدواج طريق القصاصين / الصالحية بطول 25 كم وبتكلفة مالية 80 مليون جنيه بالإضافة الي رصف طريق جسر مصرف رمسيس / ترعة السلام بطول 23 كم وبتكلفة 18 مليون و 800 ألف جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس أوضح محافظ الشرقية إلي أنه جاري انشاء 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينه فاقوس بتكلفة مالية بلغت 26 مليون و 300 ألف جنيه شملت انشاء جديد لمدرسة جمال الحسيني للتعليم الأساسي لاضافة 22 فصل دراسي وبتكلفة 7 مليون و 400 الف جنية، وانشاء جديد لمدرسة العمدة رأفت العياط للتعليم الأساسي لاضافة 22 فصل جديد وبتكلفة 8 مليون و 700 ألف جنيه، واحلال كلي لمدرسة السادات الإبتدائية لإضافة 6 فصول وبتكلفة 4 مليون جنيه، وانشاء جديد لمدرسة عمرو بن العاص لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 200 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية انه تم الإنتهاء من انشاء جديد لمدرسة عزبة الاربعين للتعليم الأساسي لاضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون و 600 ألف جنيه وتوسعة مدرسة الحسينية الثانوية الصناعية لإضافة 20 فصل دراسي وبتكلفة 9 مليون و 200 الف جنيه.